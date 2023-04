Am Rande des Osterfeuers in Osterwieck ist es am Donnerstagabend, 6. April, zu einem schweren körperlichen Übergriff gekommen.

Osterwieck - Am Rande des Osterfeuers in Osterwieck ist es am Donnerstagabend zu einem schweren körperlichen Übergriff gekommen. Ein Polizeisprecher bestätigte am Freitagabend auf Anfrage entsprechende Informationen der Volksstimme. Demnach seien gegen 22.20 Uhr zwei 31 und 47 Jahre alte Männer von zwei namentlich bekannten Männern attackiert und schwer verletzt worden. Die Opfer seien ins Gesicht und mit bislang unbekannten Gegenständen auf den Kopf geschlagen worden. Dass die Attacke Volksstimme-Informationen zufolge mit Baseballschlägern erfolgt sein soll, könne man bislang nicht ausschließen.