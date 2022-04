Wirtschaftlicher Totalschaden an mehreren Autos und drei zum Teil schwer Verletzte - dies ist die Bilanz eines Unfalls auf der L82 in Richtung Derenburg im Harz.

Bei einem Unfall auf der L82 in Richtung Derenburg im Harz gab es mehrere Verletzte. Foto:

L82 (vs) - Zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten ist es am Freitag auf der L82 in Richtung Derenburg im Harz gekommen. Dies teilt ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Demnach war eine 75-Jährige mit ihrem Auto auf der L82 in Richtung Derenburg unterwegs. Vor ihr fuhr ein 58-Jähriger, der links nach Böhnshausen abbiegen wollte. Als er auf Grund von Gegenverkehr anhalten musste, übersah dies die 75-Jährige und fuhr auf den Hyundai des Vordermanns auf.

Dadurch wurden die Fahrerin und ihre ebenfalls 75-jährige Beifahrerin schwer verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, beide wurden abgeschleppt.