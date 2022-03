Spektakulärer Diebstahl im Harz: Auto kracht in Tankstelle in Hasselfelde

Drei Diebe sind mit ihrem Audi in eine Tankstelle in Hasselfelde im Harz gekracht und haben den Verkaufsraum ausgeräumt.

In die Tankstelle in Hasselfelde im Harz sind die Diebe mit ihrem Audi gefahren und haben Verwüstungen angerichtet. Foto:

Hasselfelde (vs) - Zu einem spektakulären Diebstahl ist es am frühen Donnerstagmorgen an einer Tankstelle in Hasselfelde im Harz gekommen. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Demnach fuhr ein mit drei Personen besetzter silberfarbener Audi A4 um 3 Uhr Uhr rückwärts gegen die Eingangstür der Tankstelle in der Nordhäuser Straße und zerstörte sie damit. Anschließend betraten sie den Verkaufsraum, klauten eine bislang unbekannte Menge an Diebesgut und flüchteten mit dem Auto. Der von den Tätern genutzte Audi A4 muss starke Beschädigungen im Heckbereich aufweisen.

Die Polizei ermittelt. Es werden sachdienliche Hinweise erbeten unter der Telefonnummer: 03941-674293.