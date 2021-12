Sprengung im Harz: Das ist bis jetzt bekannt

Halberstadt (vs) - Am 17. Dezember gegen 23.00 Uhr versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Halberstadt mittels Pyrotechnik aufzusprengen. Am Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren am Tatort.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Informationen können im Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293.