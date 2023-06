Erst löschen Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Brand in einem Wohnhaus in Halberstadt im Harz, dann entdecken sie etwas Grausames. Der dort gefundene Tote gibt den Behörden Rätsel auf.

Nachdem die Feuerwehr in Halberstadt im Harz ein brennendes Wohnhaus in der Kulkstraße löschten, entdeckten sie eine bislang nicht identifizierte Leiche. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Magdeburg in dem Fall.

Halberstadt (vs) - Zu einem folgenschweren Brand ist es um Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus in der Kulkstraße in Halberstadt gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Harzer Polizei hervor.

Demnach stand zunächst das Dachgeschoss in Flammen. Nachdem der Brand von der Feuerwehr gelöscht worden sei, hätten die Einsatzkräfte im Haus eine nicht identifizierte Leiche entdeckt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall.