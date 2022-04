Steckt 16-Jähriger hinter Explosion im Landkreis Harz?

Im Harz-Dorf Berßel soll ein Jugendlicher ein Haus mit Pyrotechnik beschädigt haben. Bestehen Parallelen zu anderen Explosionen in der Region?

Berßel - Ermittlungserfolg für die Polizei im Landkreis Harz: Nachdem am Dienstagabend (28. Dezmeber) gegen 20.15 Uhr vor einem Wohnhaus in der Wasserlebener Straße im Osterwiecker Ortsteil Berßel illegal Pyrotechnik gezündet worden war, konnte am Mittwoch (29. Dezember) ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin steht ein 16-Jähriger unter dringendem Tatverdacht.