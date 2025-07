Quedlinburg. - Seit Donnerstag wird der 76-jährige Mahmut K. vermisst, teilte die Polizei mit.

Zuletzt soll er in der Quedlinburger Straße Konvent gegen 13 Uhr gesehen worden sein. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte gegen 15 Uhr in der Halberstädter Straße aufhielt und sich von dort aus in Richtung Halberstadt zu Fuß aufmachte. Mahmut K. benötigt Medikamente und ist orientierungslos, so die Polizei weiter.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 1,75 bis 1,80 Meter groß

korpulente Statur

kurze graue Haare

wohl blaue Jeansjacke sowie lange Jeanshose und helle Wintermütze

Mahmut K. ist seit Donnerstag verschwunden und benötigt Medikamente, Foto: Polizeirevier Harz

Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293.