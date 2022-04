Telefonbetrug im Harz: Ehepaar verliert 20.000 Euro

Halberstadt (vs) - Ein 81-jähriger Mann hat einen Anruf von einer ihm unbekannten Frau am Mittwoch (6. April) bekommen, die sich als Mitarbeiterin einer Bank ausgab und den Rentner zu einem Funktionstest seines Online-Banking Kontos aufforderte.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, bat die Frau zu diesem Zweck den Rentner, mit seinem TAN-Gerät mehrere Probezahlungen verschiedener Beträge zu autorisieren, was dieser auch tat. Am Folgetag stellte die Ehegattin des Rentners fest, dass 20.000 Euro in mehreren Beträgen vom Konto des Ehepaares abgebucht wurden.

Weitere Betrugsmasche mit Lottogesellschaft

Darüber hinaus erstatteten in den letzten Tagen vorrangig ältere Menschen des Landkreises Harz verstärkt Anzeigen wegen versuchten Betruges.

In diesen angezeigten Fällen erhielten die Anzeigenerstatter entsprechende Mahnschreiben von einer vermeintlich Münchner Anwaltskanzlei. In diesen werden rechtliche Konsequenzen angedroht, wenn sie nicht das beigefügte SEPA-Lastschriftmandat für eine offene Forderung in Höhe von 289,50 Euro aufgrund eines mit der Lottogesellschaft „EUROJACKPOT-6/49“ geschlossenen Dienstleistungsvertrages ausgefüllt zurücksenden. In allen diesen Fällen hatten die Betroffenen keine Verträge mit einer Lottogesellschaft abgeschlossen.

Die Polizei hat in allen diesen oben beschriebenen Fällen entsprechende Ermittlungsverfahren wegen versuchten bzw. vollendeten Betruges eingeleitet und warnt vor diesen Betrugsmaschen.