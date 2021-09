Unfall auf B79 bei Halberstadt: Zwei Personen leicht verletzt

Die Polizei weist in einer Pressemitteilung auf einen Unfall bei Halberstadt.

Halberstadt (vs) - Am 26. September um 13.10 Uhr ereignete sich auf der B79 Abzweig Osttangente ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen nahe Halberstadt.

Demnach befuhr eine 66-Jährige aus Dingelstedt mit ihrem Auto die B79 aus Richtung Harsleben kommend, mit der Absicht nach links auf die Osttangente in Richtung Halberstadt abzubiegen. Die 66-Jährige erkannte die Ausfahrt jedoch zu spät und fuhr weiter in den gegenüberliegenden Straßengraben. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Die 66-Jährige sowie ihr 18-Jähriger Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in das Ameos-Klinikum nach Halberstadt verbracht. Für die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte eine halbseitige Sperrung der B 79.