Eilsdorf - Erst ein Streit am Steuer, der in den Straßengraben führt, dann ein vorgetäuschter Autoklau: Die Polizei im Landkreis Harz hat gleich mehrere Verkehrsstraftaten aufgeklärt.

Samstagfrüh hatte eine 55-Jährige während der Fahrt bei Eilsdorf einen so heftigen Streit mit ihrem Beifahrer, dass dieser während der Fahrt die Handbremse betätigte, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam daraufhin auf gerader Strecke nach links von der Straße ab und rutschte in den Graben. Am nächsten Tag wollten die beiden den Wagen auf dem Revier als gestohlen melden.

Die Beamten hatten allerdings schon ermittelt und den Fall aufgeklärt. Sie leiteten gegen die 55-Jährige und ihren 56 Jahre alten Begleiter Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Vortäuschen einer Straftat ein.