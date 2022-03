Straße gesperrt: Kaputte Autos und Verletzte nach Unfall bei Quedlinburg am Harz

Bei einem Unfall auf der L66 kam es an der Autobahnauffahrt zur A36 bei Quedlinburg zu einem hohen Schaden an den Fahrzeugen, zwei Verletzten und zwei Stunden Straßensperrung.

Auf der L66 ist an der Auffahrt zur A36 eine Autofahrerin mit ihrem Mazda mit einem anderen Fahrer im VW zusammengestoßen. Es kam zu einer langen Straßensperrung. Foto:

Quedlinburg (vs) - Zu einem Unfall mit Verletzten kam es am Sonnabendmorgen auf der L66 in Richtung Quedlinburg. Dies teilte das Polizeirevier Harz mit.

Demnach wollte eine 55 Jahre alte Frau mit ihrem Mazda von der L 66 zur A36 abbiegen. Als sie auf die Auffahrt in Richtung Braunschweig auffuhr, übersah sie einen entgegenkommenden 56-Jährigen mit seinem Touareg. In der Folge prallten beide Autos aufeinander. Dabei drehte sich der Mazda um 180 Grad.

Die Frau und ihre 14 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos erlitten erheblichen Schaden und mussten abgeschleppt werden.

Die L66 musste aufgrund des Unfalls für zwei Stunden gesperrt werden.