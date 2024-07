Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag ein Auto in Halberstadt in Brand gesetzt. Es wurde vollständig zerstört. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Auto in Halberstadt in Brand gesetzt - vollständig zerstört

In Halberstadt ist ein Auto in Brand gesetzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Halberstadt/DUR. - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag gegen 1 Uhr ein Auto in Brand gesetzt, das auf einem Parkplatz in der Franz-Mehring-Straße in Halberstadt abgestellt war. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge bemerkten Zeugen das Feuer und wählten den Notruf. Das Feuer habe das Auto vollständig zerstört, hieß es. Ein neben dem brennenden Auto geparkter Wagen sei ebenfalls beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 12.000 Euro.

Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Sie hätten Hinweise auf eine tatverdächtige Person erhalten, die als männlich, groß und dunkel gekleidet beschrieben wurde und sich fußläufig vom Brandort in Richtung Klusstraße entfernt haben soll.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Tat oder zur tatverdächtigen Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03941/674293 zu melden.