Halberstadt (vs) - Eine verdächtige Spritztour eines Mopedfahrers in der Südstraße in Halberstadt haben Zeugen am Donnerstagnachmittag der Polizei gemeldet. Doch als sich die Beamten das Geschehen näher anschauten, bemerkten sie etwas Ungewöhnliches. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach meldeten die Zeugen den 38 Jahre alten Mopedfahrer vor allem, weil der Mann keinen Schutzhelm trug. Vor Ort hätten die Polizisten den Fahrer samt Kleinkraftrad und Zeugen bemerkt. Dabei sollen sie zunächst bemerkt haben, dass der Mann, der mit einem Kind unterwegs war, weder über eine Zulassung oder ein Kennzeichen noch über einen Führerschein verfügte. Außerdem sei er unter Drogen unterwegs gewesen, habe solche auch bei sich und eine Schreckschusspistole im Gepäck gehabt.

Drogen-Fahrt in Halberstadt: Mopedfahrer mit Kind und Schreckschusspistole unterwegs

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 38-Jährigen fand die Polizei eine weitere Schreckschusspistole und die dazugehörige Munition und beschlagnahmte sie.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten..