Verpasster Zug in Halberstadt: 22-Jähriger randaliert und bepöbelt Polizisten

Einem 22 Jahre alten Mann ist am Bahnhof in Halberstadt im Harz die Hutschnur gerissen. Weil er den Zug verpasste, wurde er verbal und körperlich aggressiv. Ein Polizist ist nun dienstunfähig.

Der Ärger um eine verpasste Bahn ließ einen 22 Jahre alten Mann am Bahnhof in Halberstadt im Harz eskalieren. Symbolbild:

Halberstadt (vs) - Weil kein Zug mehr fuhr, rastete am Dienstagabend ein 22 Jahre alter Mann aus. Dies teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.



Demnach meldete sich der Mann zunächst gegen 22:15 Uhr im Bundespolizeirevier Halberstadt und beschwerte sich, dass sich bei einer Bahn, welche in Richtung Oschersleben fuhr, die Türen bei seiner Ankunft bereits geschlossen hatten und der Zug ohne ihn losgefahren sei. Er drohte an, falls er nicht mehr nach Hause käme, andere Züge mit Schottersteinen zu bewerfen.

Eine halbe Stunde später stellte eine Streife den Mann erneut im Bahnhof Halberstadt fest. Er gestikulierte lautstark, schimpfte und hatte tatsächlich mehrere Schottersteine in der Hand. Da er der Aufforderung, die Steine wegzulegen, nicht nachkam, nahmen die Bundespolizisten ihm die Steine ab. Bei der sich anschließenden Kontrolle beleidigte er die Einsatzkräfte massiv und verweigerte mehrfach die Herausgabe eines Dokuments.

Anschließend spitzte sich die Situation offenbar weiter zu. Der Mann nahm mit seinen Armen eine Schlaghaltung ein, woraufhin er fixiert und gefesselt werden sollte. Dagegen wehrte er sich heftig und riss sich mehrfach los. Erst durch den zuvor angedrohten Einsatz von Pfefferspray konnte der Widerstand gebrochen und der Mann gefesselt werden. Ein sofort hinzugezogener Notarzt leitete die ersten Hilfemaßnahmen ein.

Auch im Rettungswagen verhielt sich der Mann weiter aggressiv und beleidigte alle Beteiligten. Zudem weigerte er sich den Rettungswagen wieder zu verlassen, obwohl kein ärztlicher Befund vorlag. Er musste nach Abschluss der Behandlung herausgetragen werden. Auch ein Bundespolizist verletzte sich und ist derzeit nicht dienstfähig. Den Tatverdächtigen erwarten Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.