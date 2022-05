Verpuffung in Langensteiner Möbeltischlerei

Flammen haben am Dienstagabend für hohen Sachschaden gesorgt: Was genau im Langensteiner Gewerbegebiet passiert ist und welche Brandursache die Polizei ausgemacht hat.

Die Feuerwehren aus Langenstein und Halberstadt mussten am Dienstagabend im Langensteiner Gewebegebiet einen Brand unter Kontrolle bringen.

Langenstein - Ein Brand in einer Möbeltischlerei im Langensteiner Gewerbegebiet hat am Dienstagabend Feuerwehrleute aus Langenstein und Halberstadt in Atem gehalten. Laut Leitstelle war der Notruf gegen 17.45 Uhr eingegangen. Die Wehren eilten mit fünf Fahrzeugen und rund 20 Kameraden zur Unglücksstelle und hatten den Brand gegen 18.10 Uhr bereits unter Kontrolle.