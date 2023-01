Wegeleben (vs) - In Wegeleben im Harz ist es am späten Dienstagnachmittag zu einem Banküberfall in der Langen Straße gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Während eine Mitarbeiterin gegen 17:45 Uhr die Bankfiliale verlassen wollte, soll sich dort ein Mann Zutritt zum Innenraum verschafft haben. Hier forderte der Täter, offenbar unter Vorhalten eines gefährlichen Gegenstandes, die Mitarbeiterin dazu auf, die Tresore zu öffnen. Anschließend soll er in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Nun sucht die Polizei nach Hinweisen auf einen mutmaßlichen Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich

- 1,80 m groß

- schwarze Bekleidung

- maskiert

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03941-674293 zu melden.