Nicht nur die EC-Karte, sondern auch Hunderte Euro hat ein Dieb in Halberstadt im Harz erbeutet. Nun bittet die Polizei dringend die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Von einem Geldautomaten in Halberstadt im Harz hat ein Dieb per EC-Karte Hunderte Euro vom Konto seines Opfers gestohlen. Nun bittet die Polizei mittels Öffentlichkeitsfahndung um Hilfe aus der Bevölkerung. Symbolbild:

Halberstadt (vs) - Bereits am 13. August 2022 soll ein Mann mit einer in Halberstadt geklauten EC-Karte Hunderte Euro von einem Geldautomaten abgehoben haben. Dies teilt die Polizei mit. Und fahndet nach dem Betrüger.

Den Angaben der Beamten zufolge soll der bislang Unbekannte noch am selben Tag des Diebstahls der Karte gegen 10:40 Uhr Geld an einem Geldautomaten im Hohen Weg vom Konto des Opfers erbeutet haben

Dieser Mann steht im Verdacht, Hunderte Euro vom Konto eines Bestohlenen aus Halberstadt im Harz geklaut zu haben. Foto: Polizei

Der auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Mann stehe im dringenden Verdacht, die Tat begangen zu haben, heißt es von Seiten der Polizei. Nach ihm suchen die Beamten:

Hinweise zum Täter oder der Tat erbittet die Polizei in Halberstadt unter der Rufnummer 03941-674293.