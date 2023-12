In Halberstadt brach ein Feuer in einer Wohnung aus, verursacht durch einen brennenden Gefrierschrank. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Wohnbereiche verhindern.

Zu einem Wohnungsbrand in Halberstadt ist am frühen Samstagmorgen die Feuerwehr ausgerückt.

Halberstadt. - Brandalarm am frühen Morgen: Um 5.05 Uhr sind am Samstag die Rettungskräfte in Halberstadt ausgerückt. Der Grund: In einer Wohnung in der Huystraße ist laut Bericht der Harzer Polizei in Halberstadt ein Feuer ausgebrochen.

Frühmorgendlicher Brandalarm in Halberstadt

Ein Gefrierschrank ist in der Küche in Brand geraten, teilt die Halberstädter Feuerwehr ergänzend auf ihrer Internetseite mit. Die Wachbereitschaft habe das Feuer rasch unter Kontrolle bekommen, derweil ein Trupp der Ortsfeuerwehr feststellte, ob sich jemand in der Nachbarwohnung aufhielt.

„Alle Bewohner konnten das Gebäude bereits selbstständig verlassen“, heißt es dort weiter. Die Kameraden der Ortswehr öffneten dann teilweise die Decke in Küche, um Glutnester dahinter auszuschließen.

Ermittlungen zur Brandursache

Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnbereiche konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die eingesetzten Beamten nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmten den Brandort.