In Halberstadt bog ein Lkw falsch ab und rammte ein Auto mit zwei älteren Personen. Die beiden mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Falsch abgebogen - Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall in Halberstadt

in Halberstadt wurde ein Auto von einem Lkw gerammt. Die beiden Personen aus dem Auto mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Polizei Harz

Halberstadt/vs - In einem Kreuzungsbereich in Halberstadt gab es einen Unfall. Der Crash ereignete sich am Donnerstag, dem 26. Oktober, gegen 12 Uhr mittags. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Laut Polizeiangaben bog ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus "Am Sülzegraben" kommend nach links in Richtung "Quedlinburger Landstraße" ab. Allerdings ist dort nur das Rechtsabbiegen und Geradeausfahren gestattet.



Gleichzeitig fuhr ein 70-jähriger Autofahrer von der "Rudolf-Diese-Straße" auf die "Quedlinburger Landstraße". Hierbei knallten beide Fahrzeuge zusammen.

Der 70-jährige Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.