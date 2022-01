Verkehrsunfall 23-Jähriger fährt auf der L24 in Graben und versteckt Rucksack mit Drogen im Gebüsch

Nachdem ein 23-jähriger auf der L24 in Richtung Haldensleben am Donnerstag (27. Januar) in den Graben gefahren ist, stieg er aus und versteckte schnell einen Rucksack mit 50 Gramm Marihuana im Gebüsch.