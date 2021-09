Übung Achtung weiträumige Sperrung bei Wieglitz: 600 Einsatzkräfte üben Katastrophenschutz

Am Samstag, den 11. September 2021, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, führt der Landkreis Börde eine Übung seiner Einheiten des Katastrophenschutzes durch. Das Übungsgebiet bei Wieglitz wird in dieser Zeit weiträumig gesperrt.