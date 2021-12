Unfall Autofahrer fährt 83-Jährigen in Haldensleben über den Fuß - Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer ist am Markttag, am Freitag, den 16. Dezember, einem 83-Jährigen in der Fußgängerzone auf der Hagenstraße über den Fuß gefahren. Der Autofahrer rief dem Mann zu, er hätte beiseite gehen können. Die Polizei sucht nach Zeugen.