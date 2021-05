Parkplatzsuche eskaliert Autofahrer geraten bei Parkplatzsuche in Haldensleben in Streit und prügeln sich

In Haldensleben eskalierte am Donnerstagabend die Suche nach einem Parkplatz auf einem Supermarktgelände so richtig: Zwei Männern gingen sich erst verbal an - im weiteren Verlauf kam es zu einer Prügelei.