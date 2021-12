Autofahrer in Haldensleben streift 17-jährigen Fahrradfahrer: Teenager stürzt

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitag, den 26. November in Haldensleben vom Radweg auf die Straße gefahren. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer rief dem Jugendlichen erst etwas zu, dann beschleunigte der Fahrer, und streifte den 17-Jährigen, so dass dieser stürzte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitag, den 26. November in Haldensleben vom Radweg auf die Straße gefahren. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer rief dem Jugendlichen erst etwas zu, dann beschleunigte der Fahrer, und streifte den 17-Jährigen, so dass dieser stürzte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Haldensleben (vs) - Ein 17-jähriger Fahrradfahrer ist am 26. November auf der Althaldensleber Straße in Haldensleben kurz nach der Kanalbrücke vom Fahrradweg auf die Fahrbahn gefahren, weil er vor dem Bahnübergang nach links in die „Töberheide“ abbiegen wollte.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, war hinter ihm ein Pkw, der kurz neben ihm fuhr und etwas aus dem Fenster rief. Dann fuhr das Auto bis kurz vor dem Bahnübergang hinter dem Radfahrer, obwohl er hätte überholen können.

Als der Jugendliche dann abbiegen wollte und die Hand raushielt, beschleunigte der Pkwund streifte den Jugendlichen, so dass dieser stürzte. Das Auto fuhr davon. Ein anderer Autofahrer hielt an und erkundigte sich bei dem Jugendlichen nach dessen Gesundheit.

Gesucht werden nunmehr Zeugen, die etwas zu dem Unfall mitteilen können. Bei dem Fahrer des unbekannten Autos soll es sich um einen jungen Mann (20-25 Jahre) mit Brille gehandelt haben. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine junge Frau. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 039804/4780.