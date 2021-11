Barleben: Unfall auf der Bundesstraße 189 - wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Autos

Zu einem Verkehrsunfall an der Auffahrt zur B189 ist es Montagmorgen (8. November) gekommen. Ein Audifahrer wollte auf die Bundesstraße auffahren und krachte dabei mit einen Skoda zusammen. Verletzt wurde niemand. Auch der Hund des Audifahrers überstand den Unfall ohne Folgen.

Zu einem Verkehrsunfall an der Auffahrt zur B189 ist es Montagmorgen (8. November) gekommen. Ein Audifahrer wollte auf die Bundesstraße auffahren und krachte dabei mit einen Skoda zusammen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Barleben (vs) - Bei einem schweren Verkehrsunfall an der B189 zwischen Magdeburg und Barleben entstand am Montagmorgen (8. November) erheblicher Sachschaden.

Ein Audifahrer wollte auf die Bundesstraße auffahren und krachte dabei mit einen Pkw Skoda zusammen. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Schuldfrage liegen noch keine Angaben vor.

Die beteiligten Fahrzeugführer kamen mit dem Schrecken davon. Niemand wurde verletzt. Auch der Pudel Benni überstand den Unfall ohne Folgen. Nach dem Crash wartete er brav bis zum Abschluss der Unfallaufnahme auf dem Rücksitz des Audis, bevor es mit dem Abschleppwagen weiter ging.

Auch der Pudel Benni überstand den Unfall ohne Folgen. Nach dem Crash wartete er brav bis zum Abschluss der Unfallaufnahme auf dem Rücksitz des Audis, bevor es mit dem Abschleppwagen weiter ging. Foto: Matthias Strauß

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Auffahrt zur B189 und die Barleber Chaussee mitten im Berufsverkehr voll gesperrt werden.