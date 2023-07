Ein 21 Jahre alter Mann ist beim Überholen auf der L20 in Beendorf in der Börde schwer verletzt worden.

Schwerer Unfall auf L20: 21-Jähriger wird beim Überholen in der Börde heftig verletzt

Unfall: Beim Überholen ist ein 21 Jahre alter Mann auf der L20 in Beendorf in der Börde aus der Kurve getragen und schwer verletzt worden. Symbolbild:

L20/Beendorf (vs) - Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Dienstagmorgen auf der Landstraße L20 bei Beendorf in der Börde gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach habe zunächst ein 21 Jahre alter Fahrer in einer Kurve ein Fahrzeug überholt, als er vermutlich wegen zu schneller Geschwindigkeit gegen den rechten Bordstein stieß und dabei von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf einem Gehweg zum Stehen, so die Beamten.

Der junge Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Er kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Sein erlitt bei dem Unfall Totalschaden.