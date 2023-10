Haldensleben/vs - Mitten in der Nacht ist ein 63-Jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn der Kreisstraße 1158 abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Wie die Polizei erklärt, fand der Unfall am Freitagmorgen, dem 27. Oktober, um 03.47 Uhr statt.



Der Fahrer kam dabei aus Richtung Wedringen und fuhr in Richtung Haldensleben, bevor er von der Fahrbahn abkam. Er rollte 32 Meter durch das Straßenbankett und prallte danach gegen einen Baum.



Da der 63-Jährige nach Alkohol roch, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der 63-Jährige klagte über Schmerzen in der Hüfte und im Bein und wurde schwerverletzt in das Krankenhaus Olvenstedt verbracht.