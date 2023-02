Bebertal (vs) - Eine Frau aus Bebertal ist am Mittwoch, 8. Februar, Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Das teilte ein Sprecher des Polizeireviers Börde in Haldensleben gestern mit.

Demnach erhielt die Frau am Vormittag einen Anruf von Unbekannten, der sich als Sohn der Geschädigten ausgab. Dieser übergab das Telefonat nach einer sehr kurzen Begrüßung an eine zweite unbekannte Person, die sich wiederum als Amtsträger vorstellte und mehrere Tausend Euro für eine Kaution forderte, da der Sohn andernfalls in U-Haft müsse.

Es wurde vereinbart, die Geldsumme in Haldensleben zu übergeben. In der Annahme ihrem Sohn zu helfen, hob die Frau mehrere Tausend Euro von ihrem Sparkonto ab und übergab das Geld auf einem Haldensleber Parkplatz an einen vermeintlichen Angestellten des Amtsgerichts. Später stellte sich heraus, dass ihr Sohn gar nicht anrief und auch keine Kaution zu entrichten war.

Die Polizei warnt vor Betrügern und gibt Tipps

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Machenschaften. Ein Polizeisprecher dazu: „Schockanrufer oder WhatsApp-Betrüger ergaunern regelmäßig Geldbeträge in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Maschen sind dabei unterschiedlich. Grundsätzlich gilt jedoch, dass jeder misstrauisch werden muss, wenn telefonisch oder per WhatsApp Geldbeträge gefordert werden.“ Keine Behörde verlange telefonisch von einem Bürger größerer Summen Bargeld oder gar Wertgegenstände irgendwo an unbekannte Personen zu übergeben.

Die Polizei empfiehlt, zunächst den Sohn oder die Tochter auf der alten bekannten Telefonnummer zurückzurufen und den Sachverhalt zu überprüfen. Im Zweifel könne auch jederzeit die Polizei kontaktiert werden. Das Polizeirevier Börde in Haldensleben ist jederzeit rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03904/47 80 telefonisch erreichbar.