Börde: Sprengstoff, Elektroschocker und Hanfpflanzen bei Hausdurchsuchung entdeckt

Siestedt (vs) - Bei einer Hausdurchsuchung in Siestedt (Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen) im Landkreis Börde sind am Donnerstag, den 3. Februar Betäubungsmittel, Waffen und auch Sprengstoff gefunden worden.

Gemäß Durchsuchungsbeschluss hatte die Polizei vermutet, dass Gegenstände aus Diebstahlshandlungen beim Beschuldigten gefunden werden könnten. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, stolperten die Kriminalbeamten jedoch gleich zu Beginn der Durchsuchung über ein Aufzuchtzelt für Hanfpflanzen.

Im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss konnten die Ermittler dann jeweils eine Indoor Plantage lokalisieren und zudem auch Waagen und anderes Zubehör für die Portionierung von Betäubungsmitteln. Neben einigen Marihuana Blüten wurde ein Kilogramm Amphetamin sichergestellt. Dabei lagen auch ein verbotenes Butterflymesser sowie ein Elektroschocker.

In einem anderen Zimmer lagen zwei Stäbe industrieller Sprengstoff, in denen die Zünder eingesteckt waren. Die Staatsanwaltschaft beantragte für den 31-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft, die durch das Amtsgericht Haldensleben angeordnet wurde.