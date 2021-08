Börde: Unbekannte Täter stehlen zwei Fahrzeuge

Gleich zwei Autos sind in der vergangenen Nacht in der Hohen Börde von bisher unbekannten Tätern gestohlen worden. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, wird, laut Polizeiangaben, zurzeit geprüft.

Hohe Börde (vs) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in der Börde mehrmals zugeschlagen und zwei Autos gestohlen.

Ein blaugrauer BMW X5 ist in Niederndodeleben im Bördering in der Zeit zwischen 19.30 (4. August) und 4.20 Uhr (5. August) auf bisher unbekannte Art und Weise entwendet worden.

Ein weiteres Auto wurde in Irxleben, Am Schnarsleber Weg, in der Zeit zwischen 17.20 und 5.50 Uhr gestohlen. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, handelt es sich bei dem Auto um einen Ford Kuga in dunkelgrau.

Das Polizeirevier Börde bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer: 03904 478 0. Ob bei beiden entwendeten Autos ein Tatzusammenhang besteht, ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.