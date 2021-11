Brennendes Bauholz und Rauchwolke lösen Feuerwehreinsatz in Flechtingen aus

Am Samstagnachmittag, den 20. November 2021, heulten in Flechtingen (Landkreis Börde) die Sirenen. Augenzeugen hatten gegen 15 Uhr die Feuerwehr alarmier

Flechtingen - Am Samstagnachmittag, den 20. November 2021, heulten in Flechtingen (Landkreis Börde) die Sirenen. Augenzeugen hatten gegen 15 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil am Rande des Ortes eine große Rauchwolke zu erkennen war. Auf dem Gelände der Turmwindmühle, auch Holländer genannt, war Bauholz in Brand geraten.

Die Feuerwehr Flechtingen hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Ein Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden. Zur Brandursache liegen noch keine Angaben vor. Verletzt wurde niemand.