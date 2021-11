Bundesstraße 71 in der Börde nach Unfall voll gesperrt

Auf der Bundesstraße 71 hat am Dienstagmorgen (16. November) bei Groß Ammensleben ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 40-Tonner kippte auf die Seite und zerstörte einen Zaun eines angrenzenden Grundstücks mit Spielplatz. Wann die Aufräumarbeiten starten, steht noch nicht fest.

Groß Ammensleben - Nach einem Unfall im Landkreis Börde ist die vielbefahrene Bundesstraße 71 für die nächsten Stunden voll gesperrt. Auf den Umleitungsstrecken muss dann mit massiven Behinderungen durch Staus gerechnet werden.

Nach ersten Angaben der Polizei war ein Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen (16. November) gegen 9 Uhr aus Magdeburg kommend in Richtung Haldensleben unterwegs, als er in Höhe der Ortschaft Groß Ammensleben die Kontrolle über seinen 40-Tonner verlor.

Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, stürzte auf die Seite und blieb an vier Bäumen hängen. Der Kipperlaster hatte tonnenweise Kies geladen. Dieser zerstörte einen Zaun und ergoss sich auf ein angrenzendes Grundstück mit Spielplatz.

Verletzt wurde niemand. Zur Bergung des Lkw wurde ein Kran und weitere schwere Technik angefordert. Wann die Aufräumarbeiten starten (9.30 Uhr) und wie lange sie andauern werden, steht derzeit noch nicht fest.