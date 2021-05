Diebe brechen in landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis Börde ein und stehlen Werkzeuge und Medikamente

Diebe brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Alleringersleben im Landkreis Börde ein und entwendeten unter anderem Arbeitsmaterialien und Tier-Medikamente.

Alleringersleben (vs) - In einen landwirtschaftlichen Betrieb in Alleringersleben drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag unbekannte Täter gewaltsam ein und klauten Werkzeug und Arbeitsmaterialien wie Kittel und Handschuhe. Des Weiteren nahmen die Diebe auch Medikamente für die Schweineaufzucht mit.

Wie die Polizei schriftlicht mitteilt, handelt es sich bei dem gestohlenen Werkzeug unter anderem um Akkuschrauber, Kompressor und Trennschleifer.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise, die unter der Rufnummer 03904/4780 entgegengenommen werden.