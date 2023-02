Einbrecher haben aus einem Keller in Haldensleben ein wertvolles Fahrrad gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einbrecher haben aus einem Keller in der Haldensleber Rottmeisterstraße ein wertvolles E-Bike gestohlen.

Haldensleben - vs

Unbekannte sind am Montag, 6. Februar, in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rottmeisterstraße eingebrochen.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, brachen die Einbrecher dort das Schloss zu einem Verschlag auf. Aus dem Keller stahlen sie ein zusätzlich noch mit einem Fahrradschloss gesichertes E-Bike. Laut Polizei liegt der Wert des Fahrrades im unteren vierstelligen Bereich.

Polizei rät: Identifikationsnummer notieren

Für das Wiederauffinden gestohlener Fahrräder ist die jeweilige Identifikationsnummer von entscheidender Bedeutung. Deshalb rät die Polizei: Fahrradbesitzer sollten sich diese unmittelbar nach dem Kauf notieren und sicher aufbewahren. Nur so können entwendete Fahrräder zur Fahndung gebracht werden und bei der Feststellung im Rahmen einer Kontrolle einer konkreten Diebstahlshandlung zugeordnet werden.

Hinweise von möglichen Zeugen des Einbruchs nimmt das Polizeirevier Börde in Haldensleben telefonisch unter der Rufnummer 03904/47 80 entgegen.