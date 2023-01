In Altenweddingen in der Börde haben unbekannte Täter eine Volksbank angegriffen. Ihr Ziel: der Geldautomat. Die Polizei sucht Zeugen.

Mitten in der Nacht: Geldautomat von Volksbank in Altenweddingen gesprengt

Altenweddingen (vs/pl) - In der Nacht zum Sonntag, 29. Januar 2023, wurde im Altenweddingen im Sülzetal (Börde) von noch unbekannten Tätern ein Geldautomat der Volksbank-Filiale gesprengt. Wie das zuständige Polizeirevier Börde in Haldensleben dazu mitteilte, hatten die Täter keinen Erfolg, der Geldautomat blieb in der Bank. Es entstand Sachschaden. Umgehend wurden von der Polizei Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Geldautomat der Volksbank-Filiale in Altenweddingen gesprengt. Foto: Matthias Strauß

Sprengung von Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

Auch die Feuerwehr wurde vorsichtshalber alarmiert, wie die Freiwillige Feuerwehr Osterweddingen meldete. Zum Einsatz kam eine Drehleiter, um von oben zu erkunden, ob durch die Sprengung ein Brand ausgelöst worden war. Wie die Feuerwehr berichtet, war das nicht der Fall. Zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Sülzetal wurden die Drehleiter und der Einsatzleitwagen der Freiwilligen Feuerwehr Osterweddingen um 2.02 Uhr alarmiert.

Mögliche Zeugen, die in besagter Nacht in Altenweddingen etwas Ungewöhnliches bemerkt, einen auffälligen Pkw oder Ähnliches beobachten haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.