Unbekannte Einbrecher haben am Wochenende in Calvörde zugeschlagen: Aus einer Tankstelle wurde ein Tresor gestohlen. Die Polizei ermittelt nun.

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in eine Tankstelle in Calvörde eingebrochen.

Calvörde. - Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Tankstelle in Calvörde eingebrochen. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Täter an dem gewaltsamen Einbruch gegen 2 Uhr im Amtsweg beteiligt.

Aus den Geschäftsräumen sei ein Tresor entwendet worden, heißt es weiter. Umgehend eingeleitete Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen haben Hinweise auf eine graue Audi-Kombilimousine ergeben, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.

Am Fahrzeug seien Kennzeichen angebracht gewesen, welche vermutlich kurz zuvor von einem Fahrzeug in Dahlenwarsleben entwendet wurden. Die Polizei hat am Tatort umfangreiche Spuren gesichert und wertet diese im Rahmen der Ermittlungen aus.

Zeugen, die Hinweise zur Tat haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03904/4780 bei der Polizei zu melden.