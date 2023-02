In Calvörde haben Einbrecher versucht, in einen Getränkehandel einzusteigen. Das klappte aber nicht.

Calvörde - vs

Unbekannte haben in der Nacht zum 1. Februar versucht, in einen Getränkeladen in der Neuen Straße in Calvörde einzubrechen.

Wie ein Sprecher des Polizeireviers Börde am gestrigen Donnerstag mitteilte, muss sich die Tat in der Zeit zwischen 19 und 15 Uhr zugetragen haben. Die Täter hatten sich gewaltsam über eine Tür Zugang zu einem Nebenraum des Ladens verschafft.

Anschließend versucht sie die Wand zum eigentlichen Geschäft zu durchbrechen. Hier scheiterten sie aber an der dicken Mauer. So mussten die Täter unverrichteter Dinge und ohne Diebesgut den Tatort wieder verlassen.