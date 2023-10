Flechtingen (vs) - Circa 80 Feuerwehrleute aus Flechtingen, Behnsdorf, Eimersleben, Emden und Calvörde bekämpften in der Nacht zum Montag, dem 02.10., einen Hausbrand im Landkreis Börde. Im Luftkurort Flechtingen stand der Dachstuhl eines Wohngebäudes in Flammen.



Laut Feuerwehr ging der Brand von einer Biotonne aus, bevor er auf den Dachstuhl übergriff. Die Feuerwehr konnte zwar ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern, das Wohnhaus ist nach dem Brand dennoch unbewohnbar.



Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.