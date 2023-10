Bei Calvörde driftete eine Fahrerin von der Straße ab und rammte einen Baum. Sie musste danach schwerverletzt in das Krankenhaus eingeliefert werden.

Calvörde/vs - Eine Fahrerin verlor, als sie in Richtung Mannhausen unterwegs war, die Kontrolle über Auto. Gegen 18.28 Uhr flog sie bei Calvörde nach einer Rechtskurve aus der Spur. Sie driftete nach links ab und knallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Wie die Polizei erklärt, ereignete sich der Unfall am Freitag, dem 27. Oktober.



Durch den Aufprall riss der Anhänger des Fahrzeuges ab und wurde auf den angrenzenden Acker geschleudert. Während der medizinischen Versorgung sagte die Fahrerin, dass sie Betäubungsmittel konsumiert habe.



Ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Die Fahrerin wurde danach schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie muss außerdem mit einem Strafverfahren rechnen.