Gefährliche Aktion: Jugendliche legen in Haldensleben Verkehrsschild auf Fahrbahn

Eine Gruppe von Jugendlichen hat in Haldensleben Mittwochnacht (25. Mai) Verkehrsschilder aus der Verankerung gerissen und eines davon sowie eine Mülltonne auf die Fahrbahn gestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Haldensleben (vs) - Eine schwerwiegende Straftat hat eine Gruppe Jugendlicher Mittwochnacht (25. Mai) gegen 2.30 Uhr in der Schützenstraße in Haldensleben begangen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, haben die Jugendlichen einige Verkehrszeichen aus den Verankerungen gerissen und diese anschließend in eine Mülltonne gestellt. Die Tonne wiederum wurde anschließend auf die Fahrbahn geschoben. Dann zogen die Jugendlichen weiter und legten ein Verkehrsschild samt Pfosten quer auf die Schützenstraße. Anschließend entfernten sie sich dann in Richtung Bahndamm.

Rad- oder Kradfahrer hätten schwer stürzen können

Die Polizei macht deutlich, dass es sich hierbei nicht um Unfug oder um einen Streich handelt, sondern um eine schwerwiegende Straftat. Fahrzeuge hätten gegen oder über die Hindernisse fahren können. Bei Rad- oder Motorradfahrer hätte womöglich ein Sturz und eine Verletzung die Folge sein können.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Haldensleben unter der Rufnummer 03904/7480 entgegen.