Unfall Geschädigter eines Unfalls in Haldensleben gesucht

Eine 39-jährige Frau ist am Mittwoch (17. November) in Haldensleben aus einer Parklücke auf dem Bahnhofsvorplatz gefahren. Dabei touchierte sie ein silbernes Fahrzeug. Erst zu Hause bemerkte sie einen Schaden an ihrem Auto. Als sie zum Bahnhofsvorplatz zurückfuhr, war das andere Fahrzeug verschwunden.