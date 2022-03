Verkehrsunfall Haldensleben: 16-jähriger Mopedfahrer stürzt: Autofahrer fährt nach Unfall weiter

Zu einem Unfall zwischen einem 16-jährigen Mopedfahrer und einem Fahrer eines weißen Autos ist es am Mittwoch (29. März) in Haldensleben gekommen. Dabei touchierten sich Moped und Auto, so dass der 16-Jährige stürzte und sich verletzte. Der Autofahrer fuhr weiter.