Haldensleben: 17- und 19-Jähriger besprühen Füßgängerbrücke am Mittellandkanal

Ein Hinweisgeber hat gestern die Polizei (22. August) darüber informiert, dass an der Fußgängerbrücke am Mittellandkanal zwei Personen Farbe aufsprühen.

Haldensleben (vs) - Ein Hinweisgeber hat gestern die Polizei (22. August) darüber informiert, dass an der Fußgängerbrücke am Mittellandkanal zwei Personen Farbe aufsprühen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorget, konnten die eingesetzten Polizisten wenig später zwei Tatverdächtige aufgreifen. Sie waren mit einem Auto dort und verstrickten sich bei der Befragung in zahlreiche Widersprüche.

Gegen die beiden jugendlichen Männer (17 und 19 Jahre) wird jetzt ermittelt.