Haldensleben: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach Autodieb

Haldensleben (vs) - Ein Audi Q5 ist in in Haldensleben im Mai 2021 gestohlen worden und schließlich in einer Geschwindigkeitskontrolle geblitzt worden.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, ist der Mann auf dem Fahrersitz der Tatverdächtige, der mit dem Fahrzeug in Dessau-Roßlau zu schnell war.

Wer den Mann erkennt, meldet dies bitte der Polizei in Haldensleben unter der Rufnummer 03904/4780.