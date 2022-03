Hat eine Firma Asbestplatten im Wald bei Satuelle entsorgt?

Ein Spaziergänger hat am Montag (7. März) Asbestplatten bei Satuelle im Landkreis Börde entdeckt. Laut Polizei könnte es sein, dass eine Firma die Platten dort abgelegt hat, obwohl der Auftraggeber die teure Entsorgung mit bezahlt hat.

Satuelle (vs) - Unbekannte Täter haben im Wald bei Satuelle (Ortsteil der Stadt Haldensleben) eine Lkw Ladung Asbestplatten abgekippt. Ein Spaziergänger hatte die Platten am Montag, den 7. März bemerkt und die Polizei informiert.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, hat es den Anschein, als wäre hier eine alte Dacheindeckung abgelegt worden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Es ist durchaus möglich, dass eine Firma dieses Dach gegen ein Blechdach ausgetauscht hat und die Platten hier einfach entsorgte, obwohl der Auftraggeber die teure Entsorgung mit bezahlt hat.

Wer Hinweise geben kann, wo in der unmittelbaren Umgebung in den zurückliegenden Tagen ein Asbestdach ausgetauscht wurde, meldet sich bitte unter der Rufnummer 03904/7480 bei der Polizei in Haldensleben.