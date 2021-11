Hinweise gesucht: Unbekannte zerkratzen Opel von 51-Jähriger in Haldensleben

Haldensleben (vs) - Die 51-jährige Geschädigte stellte am 17. November 2021 gegen 20.00 Uhr ihren Pkw Opel, Insignia auf einen öffentlichen Parkplatz ab. Als sie das Fahrzeug am 18. November 2021, gegen 14.00 Uhr erneut nutzen wollte, stellte sie an beiden Fahrzeugseiten Beschädigungen in Form von Kratzern fest, welche durch einen unbekannten Gegenstand verursacht wurden. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Haldensleben unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.