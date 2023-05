Letzter Schultag Jugendliche feiern im Haldensleber Stadtpark: 17-jähriger Betrunkener bespuckt Polizisten

Eine Feier zum letzten Schultag ist im Haldensleber Stadtpark eskaliert. Polizisten auf Streife griffen dort volltrunkene Jugendliche auf. Zwei von ihnen mussten in Kliniken gebracht werden, was einer der beiden offenbar nicht ganz so toll fand.