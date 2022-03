Sachbeschädigung Jugendliche treten in Haldensleben Außenspiegel von 24 Autos ab

Mehrere Jugendliche sind am Freitagabend (25. März) dabei beobachtet worden, wie sie in der Altstadt in Haldensleben bei den dort parkenden Autos die Außenspiegel abgetreten haben. Die Polizei hat bisher 24 Strafanzeigen entgegen genommen.