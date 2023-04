Vandalismus Kinder brechen am Wochenende in Grundschule ein und randalieren

Drei Kinder haben am Sonnabendabend in der Haldensleber Otto-Boye-Grundschule randaliert. Sie brachen in ein Hortgebäude ein und verwüsteten alle drei Etagen auf das Äußerste. Es entstand ein hoher Schaden.