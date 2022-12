Polizei in der Börde: Entlaufener Hund bewegt sich einfach nicht weg

Haldensleben (vs) - Ein Lkw-Fahrer rief bei der Polizei in Haldensleben am 29. Dezember gegen 22.50 Uhr an und teilte mit, dass ein großer Hütehund seit geraumer Zeit vor seinem Lkw in der Dessauer Straße sitzt. Er hatte Pause gemacht und dazu auf einem Parkplatz an der Dessauer Straße angehalten. Dann kam der Hund und blieb dort.

Der Hund in Haldensleben war auf einem Abenteuer unterwegs. Foto: Polizei

Durch die Polizei wurde der Vierbeiner mitgenommen und dem Tierheim Satuelle übergeben. Seine Besitzer meldeten sich auch dort, so dass er schnell wieder zu Hause war, so die Beamten in einer Pressemitteilung.